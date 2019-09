DFV Deutsche Familienversicherung bestätigt Planungen nach Halbjahreszahlen

DFV Deutsche Familienversicherung hat am Freitag Eckdaten für das Geschäft in der ersten Hälfte des laufenden Jahres vorgelegt. Bei den gebuchten Bruttobeiträgen meldet das Unternehmen einen Anstieg um 38,6 Prozent auf 41,8 Millionen Euro. „Mit 49.105 Verträgen hat sich das Neugeschäft im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt”, so die DFV. Das Neuprämienvolumen sei von 6,5 Millionen Euro auf 16,4 ...