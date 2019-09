MTU Aero Engines legt Wandlungspreis für neue Anleihe fest

MTU Aero Engines hat nach eigenen Angaben sowohl den Referenzpreis für die neuen Wandelschuldverschreibungen sowie den Preis für den Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt. Der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen Wandelschuldverschreibungen mit der ISIN DE000A2YPE76 sowie in Bezug auf den teilweisen Rückerwerb der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2023 liege bei 244,1453 Euro, ...