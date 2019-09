Corestate hat zum zweiten Mal in Frankfurt einen Kapitalmarkttag organisiert. Die Analysten von Pareto Securities sehen sich nach dieser Veranstaltung in ihrer positiven Meinung zu dem Wert bestätigt. Man will mit Zukäufen weiter wachsen. Durch diese Zukäufe sollen die Assets under Management jährlich um 3 Milliarden Euro bis 5 Milliarden Euro zulegen.Die Experten bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Corestate. ...