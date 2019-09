WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag vor allem dank starker Ölaktien ein weiteres Mal zugelegt. Ölwerte profitierten davon, dass nach Drohnenangriffen auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien die Ölpreise nach oben schnellten. Der Leitindex ATX ging um 0,64 Prozent höher bei 3052,20 Punkten aus dem Handel und stieg damit den bereits neunten Handelstag in Folge.

Nach Angaben des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco umfasst der betroffene Komplex die größte Raffinerie des Landes und die größte Rohölstabilisierungsanlage der Welt. Die staatliche Nachrichtenagentur Saudi-Arabiens berichtete, dass infolge der "terroristischen Attacken" vom Samstag die Produktionsmenge um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens pro Tag eingebrochen sei. Dies entspricht rund fünf Prozent des weltweiten Angebots an Erdöl. Die Ölpreise lagen am späten Nachmittag fast zwölf Prozent im Plus.