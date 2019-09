NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed herrscht Flaute an der Wall Street. Auch schlechte Unternehmensnachrichten - allen voran die gesenkten Jahresziele des Logistikkonzerns Fedex - verhinderten am Mittwoch eine Aufhellung der zuletzt recht mäßigen Stimmung an der Börse.

Der Dow Jones Industrial sank etwa eine halbe Stunde nach Handelsbeginn um 0,19 Prozent auf 27 059,36 Punkte. Am Montag hatte der US-Leitindex einem vorherigen Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen und dem anschließenden kräftigen Ölpreisanstieg Tribut gezollt und sich am Dienstag nur wenig erholt. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer noch knapp ein neues Rekordhoch verpasst.