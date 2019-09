In Anlehnung an unsere letzte Kommentierung „PALLADIUM - Die Tür ist (noch) zu!“ vom 18.09. überschreiben wir die heutige Kommentierung bereits deutlich optimistischer, denn beim Edelmetall tut sich so kurz vor dem Wochenende etwas. Der Chart wird diesbezüglich deutlicher.

Bei Palladium ist pünktlich zum Wochenende der Ausbruch über die massive Widerstandszone 1.600 / 1.620 US-Dollar angelaufen. Nun gilt es, der Bewegung Nachdruck zu verleihen. Dass das Edelmetall vom zwischenzeitlichen Hoch von 1.650 US-Dollar wieder etwas zurückgekommen ist (aktuell liegt es bei 1.636 US-Dollar) sollte noch nicht beunruhigen, doch spätestens Rücksetzer unter die 1.620 US-Dollar und erst recht unter die 1.600 US-Dollar würden ein Warnsignal auslösen. Bereits in unserer Kommentierung vom 18.09. hieß es diesbezüglich „[…] Die Ausbildung eines weiteren markanten Tops […] gilt es, unter allen Umständen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang haben die bereits zuletzt genannten Bereiche von 1.550 US-Dollar und 1.500 US-Dollar eine hohe Relevanz. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 1.550 US-Dollar ab. In jedem Fall ist ein Abtauchen unter 1.500 US-Dollar (inkl. 200-Tage-Linie) zu vermeiden.“

Insofern wäre ein Wochenschluss deutlich oberhalb von 1.620 US-Dollar von hoher Relevanz. Zudem würde es dem Edelmetall eine spannende Ausgangsposition für die nächste Handelswoche liefern…