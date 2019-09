Flüchtlingsanleihen: Warum diese auch bei Top-Renditen niemand zeichnen würde

Viele glauben, die befürchtete „Klimasteuer“ wird de facto eine verkappte Flüchtlingssteuer sein. Wer an die Leistungsfähigkeit und -willigkeit unserer Migranten glaubt, sollte Flüchtlingsanleihen zeichnen, wenn es diese gibt. Mit seinem Geld könnten Asylkosten vorfinanziert werden. Zinszahlung und Tilgung erfolgen hier aus zukünftigen Steuer- und Sozialabgaben der neuen Leistungsträger. Bei diesem Konzept gäbe es nur Gewinner. Wie die Finanzprodukte börsentechnisch funktionieren würden und warum sie dennoch niemand – es gibt genügend junk bonds am Markt - kaufen würde beschreibt folgender theoretischer Beitrag.

Würde der Staat als Träger fungieren, hätte er die Asylausgaben aus dem Bundeshaushalt zu tragen, ohne dass die Bevölkerung und die Kommunen Einbußen erleiden. So etwas geht nur, wenn Reserven und Gewinne aus einer rentablen Staatswirtschaft vorliegen. Deutschland hat beides nicht mehr. Im Zuge der Reprivatisierung wurde alles was Geld bringt verkauft. Es verbleibt noch die Deutsche Bahn AG. Wer will diese schon haben?

Es gibt lediglich paar Länder auf der Welt, die sich ein Flüchtlingsabenteuer leisten könnten. Staatsfonds besitzen Norwegen, China, Singapur, Hongkong, Russland, Australien und die arabischen Potentaten Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und VAE. Die Rentier-Staaten “leben” von ihrem Vermögen, ohne als Produzenten auffällig geworden zu sein. Sie erwerben für ihre Öl-Milliarden lukrative Beteiligungen am ausländischen Produktivvermögen und finanzieren Moscheen im Westen. Für die Flüchtlinge aus den Bruderländern ist kein (wenig Geld) da – alles das ist bekannt. Nicht-Rentierstaaten wie China und Russland setzen dagegen ihre Finanzreserven als Stabilisierungs- und Pensionsfonds ein.

Die Wirtschaft bleibt fern, weil sie an die Leistungen der Migranten nicht glaubt

Die Wirtschaft könnte über Sondersteuern zur Finanzierung der Asylkosten zwangsverpflichtet werden: Praktisch reicht jedoch schon ein kleiner Alarm wegen Arbeitsplatz- und Wettbewerbsgefahr aus, damit solche Ideen im Papierkorb landen. Zudem würden Konzern-Anwälte sofort vor dem Bundesverfassungsgericht aktiv werden.

Wie könnten ungeachtet dieser Restriktionen eine privatwirtschaftliche Kostenträgerschaft dennoch aussehen?

Hierzu folgende These: Würde die Wirtschaft an das Märchen glauben, junge muslimische Zuwanderer ließen sich in vertretbarer Zeit zu fleißigen Facharbeitern umschulen, würde sie mit der Finanzierung in Vorleistung treten. An diese Utopie glaubt zurzeit kein Vorstand. Außer paar Sprüchen, es bestehe hohe Einstellungsbereitschaft, wenn die Rahmenbedingungen (Deutsch-Sprachkenntnisse & Co.) stimmen, ist wenig passiert. Einige Konzerne haben der Optik wegen paar Dutzende als Lehrlinge und Praktikanten angestellt. Keiner darf es den Wirtschaftskapitänen verdenken. Ein DAX-Boss, der auffallend mehr wagt, riskiert Posten, Boni und den Kursverfall seiner Aktie. Die Wirtschaft neigt nicht zu Sozialromantik, hier zählen Fakten und Chancen, nicht Sprüche und Risiken. Aus einer Bürgerentlastung in der Flüchtlingskrise wird wohl freiwillig nichts werden.