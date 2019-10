CR Capital, LAM Research, Volkswagen: Mit Susan Levermann die besten Aktien aus Deutschland und den USA finden

Das wikifolio „Strategie nach Levermann“ von Mike Zimmermann orientiert sich an einer Strategie, die bei sehr vielen wikifolio-Tradern beliebt ist. Konkret geht es dabei um ein Bewertungsmodell für Aktien, welches die ehemalige Fondsmanagerin Susan Levermann im Jahr 2011 in ihrem mit dem Deutschen Finanzbuchpreis ausgezeichneten Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ beschrieben hat. Die Volkswirtin hatte damals ein relativ einfaches Punktesystem entwickelt, bei dem Aktien in insgesamt 13 Kategorien bewertet werden. Dazu zählen Bilanz- und Bewertungskennzahlen wie Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge oder KGV, aber auch Analystenmeinungen, Kursveränderungen oder die Reaktion auf Quartalszahlen.

Immobilienkonzern sorgt für Outperformance

Dementsprechend gut muss das verfügbare Datenmaterial zu den Werten sein. Zimmermann will deshalb auch nur Werte aufnehmen, die „zuverlässige Zahlen“ liefern. Dabei setzt er überwiegend auf Large Caps. Das Anfang 2014 eröffnete wikifolio „Strategie nach Levermann“ weist bislang einen Maximum Drawdown von 23 Prozent sowie eine Performance von 59 Prozent aus. Das nahezu voll investierte Portfolio besteht aus zwölf Aktien mit einer Gewichtung zwischen zirka 6 und 14 Prozent. Der größte Wert ist momentan die Aktie des Immobilienunternehmens CR Capital Real Estate. Hier liegt der Trader seit seinem Einstieg mit über 80 Prozent im Plus. In das Indexzertifikat haben Anleger rund 10.000 Euro investiert.