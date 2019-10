Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund von Skandalen ist die Wirecard-Aktie bei den Börsianern in Verruf gekommen. Insofern ist es kein Wunder, dass ein grundsätzliches Misstrauen herrscht. Bisher konnte aber jeder Vorwurf entkräftet werden, so dass die Börsianer positiver gestimmt sein sollten. In 2019 wurden hervorragende Kooperationen geschlossen werden, die für zukünftiges Umsatzwachstum sorgen. Das neue Umsatzpotenzial ist im Aktienkurs noch nicht eingepreist. Im Video werden die neuen Errungenschaften von Wirecard besprochen und zusätzlich eine Aktienprognose abgegeben.

