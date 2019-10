Im Zuge von Hoffnungen auf eine Brexit-Lösung, unterstützt durch die doch eher halbherzigen Verhandlungsergebnisse der jüngsten US-chinesischen Gespräche, konnte der DAX im gestrigen Handel ein neues Jahreshoch erklimmen. Mit einem neuen Hoch wird die Aufwärtsbewegung seit Anfang des Jahres bestätigt – ebenso ein seit August bestehender Aufwärtstrendkanal. Festzuhalten bleibt nun, dass jedes weitere Hoch im best-case-Szenario ein Kursziel von 13.500 Punkten offeriert. Ein Abprall ist allerdings am Widerstand einzuplanen, denn weder die Brexit-Einigung noch der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Europa ist wirklich gelöst, die Stimmung der Profis unter den Börsianern noch denkbar eingetrübt. Letzteres könnte sich natürlich sogar als Unterstützung für eine weitere Aufwärtsbewegung erweisen, sofern sich die konjunkturellen Daten wieder aufhellen. Die Aktienquote in den Fonds als auch bei Vermögensverwaltern ist in den vergangenen Monaten kontinuierlich gefallen. Ein Wiedereinstieg der größeren Player im Markt würde eine neue Hausse begründen. Letztlich gilt: Jedes weitere Hoch wäre positiv, ein Rückfall unter 12.300 sowie vor allem unter 12.150 Punkten würde eher eine kurzfristige Enttäuschungsreaktion mit Zielen auch unter 12.000 Punkten erwarten lassen. Kurzfristig dürfte sich der DAX bis zum Ende dieser Woche am erreichten Niveau pendelnd bewegen.

DAX – Wochenkerzen