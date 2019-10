Es besteht derzeit wieder einmal eine riesige Differenz zwischen Fakten und Hoffnungen in Sachen Handelskrieg! Gestern sorgte zunächst die Meldung für Auftrieb, dass China bereit sei einen Deal zu machen mit den USA bei denjenigen Punkten, bei denen man einigkeit erzielen könne. Dann aber auch das Signal aus Peking, dass man über die wirklich harten Themen bei dem Besuch von Li He in Washington ab Donnerstag gar nicht erst sprechen wolle. Dazu setzt Washington weitere 28 chinesische Unternehmen auf die blacklist, darunter die Videoüberwachungsfirma Hikvision. Gleichwohl die asiatischen Aktienmärkte mit der Rückkehr Chinas aus der Goldenen Woche mit Gewinnen, nachdem die Wall Street gestern mit Verlusten geschlossen hatte.

Das Video "Fakten und Hoffnungen" sehen Sie hier..