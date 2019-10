Am Nachmittag geht es für die Mologen-Aktie deutlich nach oben, die aktuell mehr als 7,5 Prozent auf 0,88 Euro zulegen kann. Grund dürfte eine Nachricht des Unternehmens sein: Das Berliner Biotech-Unternehmen hat heute eine Kooperation im Bereich der Forschung an AIDS-Behandlungsmethoden mit dem amfAR Institute for HIV Cure Research der University of California aus San Francisco bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit will man ...