Mehr Schulden, weniger Anleger: Berufsverband warnt vor Folgen der Finanztransaktionssteuer

In Frankreich gibt es eine Finanztransaktionssteuer schon, Deutschland will 2021 folgen. Der Berufsverband DVFA warnt: Die Abgabe auf den Kauf und Verkauf von Aktien werde nicht für eine höhere Finanzmarktstabilität sorgen – im Gegenteil.Eine Finanztransaktionssteuer verzerre die Unternehmensfinanzierung und sei kontraproduktiv für die Finanzmarktstabilität sowie die Altersvorsorge, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Der Berufsverband appelliert an die Politik, von einer "reinen Aktiensteuer" abzusehen.Die Steuer erschwere börsennotierten Unternehmen den Zugang zum Eigenkapitalmarkt und gefährde damit Wachstum, Innovation und Beschäftigung, so der Verband weiter. Als Folge befürchtet der DVFA...