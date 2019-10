flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im November-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX konnte sich am Donnerstag aufgrund positiv zu wertender News in Sachen Handelskrieg und in einem daraus resultierenden, freundlichen Marktumfeld parallel zu steigenden Aktienindizes ebenso behaupten. Der aktuelle Bericht der OPEC wirkte dagegen eher dämpfend auf die Bullen am Ölmarkt. Die OPEC hat ihre Prognosen den dritten Monat in Folge nach unten revidiert. Die OPEC kürzte die Prognose für die globale Ölnachfrage um 40.000 Fass pro Tag auf 0,98 Millionen Fass pro Tag. 2020 soll die Nachfrage aber unverändert bei 1,08 Millionen Fass pro Tag liegen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 63,12 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 50,99 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 55,62/57,06/58,49/60,26 und 63,12 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zu Oberseite bei 64,89/65,98/67,75/70,61 und 72,38 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 50,99 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 49,22/48,13/46,36 und 43,50 U-Dollar auszumachen.





