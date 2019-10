10:30 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 09/19; Verbraucherpreise 09/19.

11:00 Uhr, Europa: Verbraucherpreise 09/19; Handelsbilanz 08/19.

11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 09/19 (endgültig).

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 08/19.

20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 16.10.2019 Zeit Land Relev. Termin 10:30 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 10:30 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 10:30 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 10:30 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 10:30 GBR Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) 10:30 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 10:30 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 USA Controlling des Einzelhandels 16:00 EUR EZB Lane Rede 19:00 DEU Deutschlands Bundesbank Präsident J. Weidmann spricht 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 USA Fed Beige Book 21:00 USA FOMC Mitglied Lael Brainard spricht



