NEW YORK (dpa-AFX) - In der Hoffnung auf ein amerikanisch-chinesisches Handelsabkommen haben die Anleger an der Wall Street am Freitag schon reichlich Vorschuss-Lorbeeren verteilt. Dies zeigte sich nach Kreise-Mitteilungen, wonach beide Seiten in den laufenden Verhandlungen eine teilweise Einigung erzielt hätten: Der Dow Jones Industrial reagierte kaum und blieb mit einem Plus von 1,65 Prozent auf 26 933,30 Punkte unter seinem Tageshoch.

Damit steuert der US-Leitindex aber auf den dritten Gewinntag in Folge sowie ein Wochenplus von 1,35 Prozent zu. Die zwischenzeitlich deutlichen Verluste seit Anfang Oktober hat er inzwischen komplett aufgeholt. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 1,67 Prozent auf 2987,25 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,93 Prozent auf 7889,88 Punkte vor.