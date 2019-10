Der Aktienkurs von BASF steht kurz vor dem Durchbruch nach oben. Mit den jüngsten Kursgewinnen hat sich der DAX-Wert aus einer charttechnischen Konsolidierung von 67,24 Euro auf 60,78 Euro nach oben abgesetzt. An der Marke 60,71/60,95 Euro hat sich in den letzten Tagen eine deutliche Unterstützungszone gebildet, von der aus die Aufwärtsbewegung startete. Am Freitag wurden in der Spitze 64,90 Euro erreicht, mit 64,86 Euro (+2,99 ...