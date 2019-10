… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der Vontobel eine Performance von über 56% erwarten.

Mit der Rückkehr zu erneuerbaren Energien, eindrucksvoll durch den Innogy-Deal im Gesamtwert von 40 Milliarden Euro eingeleitet, profitierte der Kurs der RWE Aktie im vergangen Jahr von einer Reihe positiver Meldungen und Ereignisse. Nun muss RWE beweisen dass der Wandel vom Kohlestrom- anbieter zum Konzern für erneuerbare Energien erfolgreich vollzogen werden kann. Neben der Zukunft des Hambacher Forsts, in die RWE weiterhin in einem politischen Dilemma verwickelt bleibt, bereiten Analysten wie Adam Dickens von der HSBC auch strukturelle Probleme des Sektors Sorgen.

Antwort: Mit dem Optionsschein VE1H2V der Vontobel können Anleger aktuell eine Performance von über 56% erreichen, sollte der Kurs der RWE Aktie am 01.04.2020 bei maximal 23,00 Euro stehen. Damit hat dieser Optionsschein für das gegebene Marktszenario aktuell die höchste Performance-Erwartung aller Produkte am Markt.

Konkret: Der Optionsschein VE1H2V hat einen Basispreis von 28 Euro, läuft bis zum 19.06.2020 und kostet aktuell 3,390 Euro. Sinkt der Kurs der RWE Aktie - auf 23,00 Euro – entspricht - 15,30% zum aktuellen Stand – beträgt der simulierte Briefkurs des Optionsscheins am 01.04.2020 rund 5,305.

Das entspricht einer Performance von 56,50%.

Hinweis zur Berechnung: Diese Berechnung wurde am 14.10.2019 um 11.45 Uhr durchgeführt. Da sich der Kurs der RWE. Aktie und die Briefkurse der Optionsscheine fortlaufend verändern, können Abfragen zu späteren Zeitpunkten andere Ergebnisse liefern. Eine wesentliche Annahme der Berechnung ist ein konstantes Niveau impliziter Volatilität. Verändert sich die implizite Volatilität bis zum Bewertungszeitpunkt, verändert sich auch der simulierte Optionsschein-Preis.

Risiko-Hinweis: Optionsscheine bergen stets ein Totalverlust-Risiko des eingesetzten Kapitals. Sie sollten daher nur von erfahrenen Anlegern und Tradern erworben werden, die sich dieses Risikos bewusst sind. Hohe Performance-Erwartungen gehen stets mit hohem Risiko einher.

Zum Tool: Es gibt zu jeder Markterwartung exakt einen Optionsschein, der den erwarteten Ertrag maximiert. Bei über 350.000 Optionsscheinen in Deutschland wird die Suche nach dem einen Optionsschein allerdings schnell zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. An diesem Punkt setzt der neue „Profit Maximizer“ an. Er findet zu jeder individuellen Markterwartung den Ertrag-maximierenden Optionsschein – und zwar in Sekundenschnelle und auf die denkbar einfachste Art und Weise.

