Mit einem neuen Deep Express-Zertifikat auf die Wirecard-Aktie können Anleger auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs zu hohen Renditen gelangen.

Wer derzeit ein Investment in die Wirecard-Aktie als interessant einschätzt und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Deep Express-Zertifikates in Erwägung ziehen. Das aktuell zur Zeichnung angebotene Zertifikat der LBBW ermöglicht bei einem bis zu 60-prozentigen Kursrückgang der Wirecard-Aktie positive Rendite.

Nach den zwischen dem Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 andauernden massiven Kurskapriolen trat die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) seit Mai 2019 in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 140 bis 160 Euro ein. Nachdem der Zahlungsabwickler im Rahmen eines Kapitalmarkttages in New York die Vision 2025 präsentierte, im Zuge derer bis zum Jahr 2025 von einem stark ansteigenden Transaktionsvolumen und von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 12 Milliarden Euro ausgegangen wird, bekräftige die Mehrheit der Experten ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit einem Kursziel von 230 Euro schätzen die Analysten von Warburg Research und Goldman Sachs die zukünftige Kursentwicklung der Wirecard-Aktie am optimistischsten ein.

60% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der Schlusskurs der Wirecard-Aktie vom 29.10.19 wird als Startwert für das LBBW-Wirecard Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 40 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Die für die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates relevante Tilgungsschwelle wird nach den ersten 15 Laufzeitmonaten bei 100 Prozent des Startwertes liegen. In den nachfolgenden Jahren reduziert sich die Tilgungsschwelle von Jahr zu Jahr um jeweils fünf Prozent.

Notiert die Wirecard-Aktie am ersten Bewertungstag (15.1.21) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle, so wird das Zertifikat am 22.1.21 mit 105,25 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Notiert die Aktie am zweiten Bewertungstag (21.1.22) auf oder oberhalb der nunmehr auf 95 Prozent reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die Rückzahlung mit 110,50 Prozent erfolgen, usw.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (16.1.26), dann erhalten Anleger 1.315 Euro ausbezahlt, wenn die Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung des Zertifikates durch die Zuteilung einer am 29.10.19 errechneten Anzahl von Wirecard-Aktien erfolgen.

Das LBBW-Deep Express-Zertifikat auf die Wirecard-Aktie (ISIN: DE000LB2D351) maximale Laufzeit bis 23.1.26 kann noch bis 29.10.19 mit 1.010 Euro inklusive ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Deep Express-Zertifikate ermöglicht in den nächsten 6 Jahren und 3 Monaten bei einem bis zu 60-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf Bruttoerträge von bis zu 5,25 Prozent je Beobachtungsperiode.