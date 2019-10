JBL - Feel the beat - Bullische Konsolidierung kurz vor Auflösung!

Aktuelle Konsolidierung über dem EMA 9 steht kurz vor der Auflösung!

Symbol: JBL ISIN: US4663131039

Rückblick: JBL ist ein US-amerikanischer Hersteller von Audiosystemen und -zubehör. Beheimatet in Saint Petersburg, Florida, beschäftigt der für seine Soundboxen bekannte Konzern 12.000 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte weltweit. Charttechnisch eilt die Aktie von Jahreshoch zu Jahreshoch, der etwas ruppige Gesamtmarkt der letzten Monate scheint dem Wert nichts anhaben zu können und so setzte dieser seinen Aufwärtstrend, der seit Dezember 2018 vorherrscht, munter fort. Die letzten Quartalszahlen vom September 2019 hievten den Wert nun über den Widerstand von 32,40 USD, ein Post-Earnings Drift folgte und der Anteilsschein konnte weiter stark zulegen. Nun befinden wir uns seit Ende September in einer bullischen Konsolidierung auf zeitlicher Basis, der Wert bildet eine Seitwärts-Range auf hohem Niveau, über dem EMA 9.