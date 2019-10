CompuGroup Medical beruft neuen Vorstand

Die TecDAX-notierte CompuGroup Medical meldet eine Vorstands-Personalie. Man berufe Eckart Pech zum 1. November 2019 in den Vorstand der Gesellschaft, heißt es am Dienstag von Seiten des Koblenzer Unternehmens. Pech solle für den neu geschaffenen Bereich Consumer and Health Management Information Systems verantwortlich sein, kündigt CompuGroup Medical an.Der designierte neue Vorstand war zuletzt im Vorstand der Allianz ...