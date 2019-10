Der massive Kurssturz der Wirecard Aktie nach dem neuen Enthüllungsbericht in der „Financial Times” bringt die Analysten der DZ Bank nicht von ihrer Kaufempfehlung für den DAX-Wert ab. Auch das Kursziel wird von Seiten der Experten in einem Kommentar am Dienstagnachmittag bestätigt. Es ist das erste Analystenhaus, das sich heute äußert, nachdem Wirecard wieder einmal Ziel von Vorwürfen, die eigenen Zahlen zu manipulieren, ...