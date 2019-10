Deutsche Anleihen verlieren deutlich - Hoffnung auf Brexit-Deal belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag deutlich unter Verkaufsdruck geraten. Spekulationen auf eine schnelle Einigung zu einem Abkommen für den Austritt Großbritanniens aus der EU sorgten am Nachmittag für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und belasteten vergleichsweise sichere Bundesanleihen.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,35 Prozent auf 171,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,42 Prozent. Auch an den meisten anderen Rentenmärkten im Euroraum legten die Renditen zu.