Genial. Brinkhaus interviewt Merkel, Habeck befragt Baerbock, Stegner interviewt Schwan, Teuteberg fragt Lindner, Riexinger interviewt Kipping und Gauland befragt Weidel. Claus Kleber geht in Pension zusammen mit Will, Slomka, Illner, Plasberg, Maischberger und so weiter. Die passenden Namen für die Presse bitte selbst einsetzen. Das Dutzend Berufspolitiker, das in Wahrheit allein bestimmt, vorbei an Grundgesetz

Der Beitrag Brinkhaus interviewt Merkel: Auf ins Zeitalter nach GEZ (Rundfunksteuer) erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. habil. Aloysius Hingerl.