NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Händler nannten die freundliche Stimmung an der Wall Street als Grund für die schwächere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren. Aktien profitierten von der Einigung auf einen Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Allerdings ist ungewiss, ob die Vereinbarung eine Mehrheit im britischen Parlament finden wird.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,596 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 2/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,574 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,754 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 9/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,238 Prozent./la/he