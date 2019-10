Fannie Wurtz von Amundi im Interview: „Wir verdoppeln das verwaltete Vermögen“

Fannie Wurtz, ETF-Chefin bei Europas größtem Vermögensverwalter Amundi, über ihre anspruchsvollen Ziele, die Auferstehung von Anleihefonds und die richtigen Strategien für unruhige Zeiten.DAS INVESTMENT: Sie haben jüngst angekündigt, das verwaltete Vermögen in dem von Ihnen verantworteten Bereich ETF, Indexing und Smart Beta bis 2023 von 100 auf 200 Milliarden Euro zu steigern. Auf welchem Weg wollen Sie das erreichen?Fannie Wurtz: In den vergangenen Jahren konnten wir in allen Produkt- und Kundengruppen stetig zulegen. Um unsere ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen und unseren Marktanteil zu steigern, werden wir sowohl neue Märkte erschließen als auch unsere Position in Europa weiter ausbauen, wo noch ein großes Potenzial besteht. Unser vorrangiges Ziel ist...