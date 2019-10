Visa - Breakout als Einstiegschance in die Aktie des Kreditkarten-Giganten!

Breakout - Tradingstrategie



Symbol: V ISIN: US92826C8394

Rückblick: Visa hat weltweit über 3,3 Mrd. Kreditkarten im Umlauf. Um bei Bezahldienstleistungen ganz vorne dabei zu bleiben, investiert der Finanz-Konzern laufend in Fintech-Unternehmen. Langfristig kennt die Aktie nur eine Richtung - nach oben. Korrekturphasen boten sich in der Vergangenheit oft als gute Einstiegsmöglichkeiten in die Aktie an.