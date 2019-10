JDC Group will neue Anleihe platzieren - Umtauschangebot

Bis zu 25 Millionen Euro will die JDC Group durch die Ausgabe einer neuen Anleihe erlösen. „Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden”, kündigt das Unternehmen am Montag an.Zudem wird es ein Umtauschangebot für die 2015 emittierte Anleihe geben. ...