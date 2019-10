Das Aufatmen an den Finanzmärkten als Konsequenz aus den Entspannungssignalen bezüglich des Handelskriegs Washington/Peking und des Umgangs mit dem Brexit durch die EU („Flextension“ als weiteres Extra im Rahmen der Extrawürste) ist unübersehbar. Zuversicht dominiert! In der Folge ist Risikofreude, die aber fraglos nicht überschäumend, sondern in konditionierter Form an den Märkten messbar ist, erkennbar. Unter anderem konnte der Nikkei die höchsten Kurse seit einem Jahr in der Folge markieren.

US-Präsident Trump ist bezüglich eines Handelsabkommens mit China zuversichtlich. Man sei wohl dem Zeitplan voraus, um einen sehr großen Teil der Einigung mit China zu unterzeichnen, sagte Trump. Die USA und China hatten zuletzt Fortschritte erzielt, um eine Lösung in dem von den USA ausgehenden Handelskrieg zu finden. Wir freuen uns über diese tentative Nivellierung, die sich im Konflikt zwischen Washington und Peking abzeichnet.

Beobachter der Lage, unter ihnen Ökonomen, zeigen sich jedoch skeptisch, ob die beiden Länder ihre Auseinandersetzung auf Dauer beenden werden. In der Tat ist das mehr als fraglich. Der Handelskrieg ist nur eine Facette der von den USA geführten Auseinandersetzung um den globalen Machtanspruch.

Experten in diesem Themensektor gehen davon aus, dass die USA den wirtschaftlichen und damit politischen Aufstieg Chinas eindämmen wollen. Man weiß in Washington sehr wohl, das Macht und wirtschaftliche Potenz in einem engen Kausalverhältnis stehen. Dort sehen die US-Karten strukturell nicht gut aus!

Aus Sicht der USA steht China offenbar kein „Platz an der Sonne“ zu. Der hat im Kontext von „America first“ nur den USA zuzustehen. Faktisch wollen die USA determinieren, wie weit sich China entwickeln darf, um den US-Machtanspruch weiter auszuleben. Das gilt allen voran für den Hochtechnologiesektor. Aber ist dieses US-Verhalten nicht faktisch totalitär?

Warum ist Kontinentaleuropa in diesem Wirtschaftszweig der Hochtechnologie eigentlich nie als ernst zu nehmender Konkurrent aufgetreten? Warum agierte man bei den epochalen Erkenntnissen Snowdens so handzahm und änderte nichts an der Struktur, um diesen Missbrauch abzustellen (europäischer IT-Airbus)? Dieser Fragenkatalog ist viel ernster zu nehmen, als er an dieser Stelle klingt!