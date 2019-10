Was Aurora Solar Technologies‘ (WKN A14T2F) CEO Gordon Deans bereits vor einiger Zeit im GOLDINVEST-Interview erklärte, bestätigt sich jetzt erneut: Das China-Geschäft des Unternehmens boomt!

Wie Aurora brandaktuell und vor Öffnung der Börse in Kanada meldet, kann das Unternehmen, das – vereinfacht gesagt – Messtechnik und Software für Solarzellenproduzenten liefert, zwei neue Großaufträge aus der Volksrepublik verbuchen, die insgesamt 13 neue DM-Messsysteme umfassen. Diese Aufträge von zwei der führenden, in China ansässigen Hersteller hoch effizienter PERC-Solarzellen, bauen auf bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen mit Aurora auf, in deren Rahmen die Kanadier diesen Kunden bereits mehr als 40 DM-Systeme lieferten.