Zu den wenigen Werten innerhalb eines massiv korrigierenden Cannabis-Sektors, die hin und wieder Lebenszeichen senden und sich zu Erholungsversuchen aufraffen, gehört die Aktie von Aphria Inc. Das „einzige“ Problem ist, dass es den bisherigen Erholungsversuchen an Durchschlagskraft mangelte.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 18.10., die damals unter anderem die frischen Quartalszahlen thematisierte, hat sich damit an der charttechnischen Ausgangslage kaum etwas verändert. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Eine erste Reaktion auf die Zahlen führte die Aktie zunächst wieder auf über 7,0 CAD zurück. Mit dem Bereich von 7,35 CAD stellte sich dann aber eine erste relevante Hürde in den Weg und entpuppte sich als Spielverderber. Das erklärte Ziel muss es aber weiterhin sein, den Bereich 7,7 / 8,0 CAD zu überwinden. Das wäre ein wichtiges Signal. Doch aktuell sieht es eher nach einem erneuten Test des letzten Tiefs bei 6,0 CAD aus… Kurzum: Die starken Gewinne als Reaktion auf die Daten luden offenkundig zu Gewinnmitnahmen ein, nachdem ein frisches Signal (hierzu hätte der Bereich um 7,35 CAD überwunden werden müssen) ausblieb. Die Suche nach einem tragfähigen Boden geht damit weiter. Die Ausbildung neuer Bewegungstief (unter 6,0 CAD) gilt es weiterhin zu vermeiden. Anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“