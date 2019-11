NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Reduzierung der im Handelskrieg von den USA und China erhobenen Strafzölle hat am Donnerstag die US-Börsen auf Höchststände getrieben. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,70 Prozent auf 27 684,90 Punkte. "Der Dow hat viel Luft nach oben, selbst die 28 000er-Marke wäre in Reichweite", sagte Chartexperte Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 kletterte um 0,53 Prozent auf 3092,96 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,60 Prozent auf 8245,49 Punkte. Auch diese beiden Leitindizes blieben Rekordmarken nicht schuldig.

Die USA und China einigten sich nach Angaben der chinesischen Regierung auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle. Dies werde Bestandteil eines ersten Teilabkommens sein, sagte Regierungssprecher Gao Feng. Das Abkommen solle innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden. Die Einigung auf eine schrittweise gegenseitige Zollsenkung ist Voraussetzung für das Zustandekommen eines Handelsabkommens./bek/he