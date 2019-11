Ralf Brinkhoff: Unsere neue Anleihe 2019/2025 mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch private Anleger und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird zwischen 4,00 % und 4,25 % liegen. Darüber hinaus ist unsere Anleihe mit den gängigen Schutzrechten, wie Drittverzug, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel und Veräußerungsbeschränkungen ausgestattet. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro vom 07.11.2019 an an bis zum 12. November 2019, 14:00 Uhr – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich. Voraussichtlich ab dem 18. November 2019 ist unsere neue Anleihe dann im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar.

IR-News: Wann wird der endgültige Zinssatz festgelegt?



Ralf Brinkhoff: Der endgültige jährliche Zinssatz wird voraussichtlich am 12. November 2019 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge innerhalb der Spanne von 4,00 % bis 4,25 % festgelegt und veröffentlicht.

IR-News: Wofür soll der Emissionserlös verwendet werden?



Ralf Brinkhoff: Mit der neuen Anleihe 2019/2025 wollen wir unsere beiden in 2020 und 2021 fälligen Anleihen vorzeitig ablösen. Dadurch erreichen wir eine Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitig nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten.

IR-News: Wie hat sich Ihr Geschäft mit Premium-Spirituosen zuletzt entwickelt?



Ralf Brinkhoff: Mit dem Geschäftsjahr 2018/2019 sind wir sehr zufrieden. Es ist eines der besten seit ich im Vorstand der Semper idem Underberg AG tätig bin. Unseren Konzernumsatz haben wir um 4,5 Mio. Euro auf 129,9 Mio. Euro gesteigert. Unser bereinigtes EBITDA hat sich um 2,2 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei rund 13 %. Die getätigten Investitionen in die Neuproduktentwicklung, den Vertrieb und in die Internationalisierung unserer Eigenmarken sind hierbei das Fundament für unser weiteres Wachstum.