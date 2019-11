Im Oktober konnten wir über einen Mangel an Nachrichten nicht klagen. Anleger suchen in diesem Umfeld nach Sicherheit.

Im Oktober konnten wir über einen Mangel an Nachrichten nicht klagen: Eine Zinssenkung in den USA, eine neue Präsidentin bei der EZB, der Start einer Amtsenthebung für einen US-Präsidenten und der Beschluss zu Neuwahlen im (noch?) Vereinigten Königreich könnten bereits allein die Schlagzeilen füllen. Anleger suchen in diesem Umfeld nach Sicherheit und sind damit wieder beim Gold-Thema.



Sehen Sie hier den Videokommentar „Gold hat keine Minuszinsen“ vom 09. Oktober 2019 mit Johannes Hirsch (antea).



Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von antea.