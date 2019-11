FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag belastet durch starke Konjunkturdaten gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 169,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,24 Prozent. Abgesehen von Italien stiegen in allen Ländern der Eurozone die Renditen an.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im November überraschend stark verbessert. "Möglicherweise liegt also vorerst das Schlimmste an Hiobsbotschaften hinter der deutschen Volkswirtschaft", kommentierte der Chefvolkswirt der VP-Bank, Thomas Gitzel. "Einige wirtschaftliche Stolpersteine scheinen aus dem Weg geräumt." Die Handelskonflikte entspannten sich und es bestehe mittlerweile Aussicht auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Zudem würden die Notenbanken weiterhin mit niedrigen Zinsen unterstützen.

Ein Grund für die bessere Stimmung an den Märkten ist auch die vorsichtige Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Allerdings sind in den vergangenen Tagen wieder Zweifel an dieser Annäherung aufgekommen. Um so spannender wird eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet, die er am Dienstag vor einem Wirtschaftsclub in New York halten will. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf das Vorgehen im Handelsdisput./jsl/bgf/jha/