WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit einem kleinen Kursplus geschlossen. Der ATX stieg leicht um 6,29 Punkte oder 0,19 Prozent auf 3234,06 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund 13 Punkte unter der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3247,00 Punkten.

Das internationale Börsenumfeld zeigte sich mehrheitlich im grünen Bereich. Für etwas Auftrieb sorgten laut Marktbeobachtern Gerüchte, dass US-Präsident Trump die Entscheidung über eine Verhängung von Strafzöllen auf EU-Importfahrzeuge erneut verschieben könnte. Am Abend wird Trump in New York eine Rede vor einem Wirtschaftsklub halten. Anleger erhoffen sich daraus neue Erkenntnisse zum weiteren Vorgehen im Handelskonflikt.