der Juli 2019 war heiß und spannend - auch für einen jungen Fan, der begeistert berichtet: „Ich befinde mich in New York und habe mir gerade die schwer zu bekommenden Karten für das Stadion gesichert.“ Das Ereignis, das im Madison Square Garden in Manhattan locker sämtliche Zuschauerreihen füllen würde, fand vom 26. bis 28. Juli im Arthur Ashe Stadion im New Yorker Stadtteil Queens statt. Mit seinen mehr als 23.000 Plätzen ist es an diesen Juli-Tagen restlos ausverkauft. Das Mega-Ereignis gilt als Welt-Spektakel, hat so noch nie stattgefunden und wird erstmals mit schwindelerregenden 100 Millionen US-Dollar Preisgeldern in dieser Liga belohnt. Nein, dem Match einer klassischen Sportart wie Baseball, Football oder Tennis fiebert dieser Fan in New York nicht entgegen, sondern der

--> Fortnite-Weltmeisterschaft, einem Esports-Event der Superlative.

Bevor ich Ihnen diese neue Boombranche näherbringe, möchte ich Ihnen schon einmal kurz einen der Profiteure des neuen Esports-Booms vorstellen:

Die Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich E-Sport New Wave Esports (WKN: A2PUE7 | ISIN: CA64913E1016)

IR-Webseite: https://newwaveesports.com/investor-relations/



Diese Aktie entwickelt sich gerade zu einem neuen heißen Tipp unter den Anlegern, die auf neue Trends setzen!

Der CEO hat gerade sein Unternehmen in London vor zahlreichen interessierten Zuhörern unter dem Stichwort „Diversifizierung“ vorgestellt. Wer nämlich in eSports alles nur auf eine Karte setzt, kann am Ende schlechter dastehen als eine Gesellschaft, die die vielen unterschiedlichen Untertrends in sich vereint!

New Wave begeistert bereits jetzt tausende!

Die Fortnite Weltmeisterschaft hat gerade erst neue Rekorde aufgestellt. Mehr als 2,3 Millionen Zuschauer weltweitverfolgten via Live-Stream auf Twitch und YouTube das globale Gamer-Event mit großer Spannung. Auch viele Hauptmedien in den USA wie NBC News Today und Fernsehsender aus Europa sind erstmals in eine ausführliche Berichterstattung über den diesjährigen „Fortnite World Cup“ eingestiegen. Zu Recht, denn unser junger Fan in New York gehört zu den

--> 2,5 Milliarden Gamern weltweit

und ist einer von

--> 250 Millionen registrierten Fortnite-Spielern

seit dem Start der ersten Weltmeisterschaft vor zwei Jahren.

Zweifellos sind Online-Spiele, die es schon seit 25 Jahren gibt und deren Spieler sich stolz Gamer und ihre Leidenschaft E-Sport nennen, seit der Jahrtausendwende ein weltweit schnell wachsendes Massenphänomen. Mit der rasend wachsenden Geschwindigkeit des (mobilen wie festen) Internets ist das E-Gaming zu einem globalen Gemeinschaftserlebnis geworden. Dieser technisch getriebene Sport lädt dazu ein, mitzumachen, sich mit anderen in Wettkämpfen zu messen und sich der Welt zu präsentieren – allein oder in Teams – und ist zumindest in der Generation der Millennials so populär wie Fußball. Kurzum:

--> Dem E-Sport gehört die Zukunft,

weshalb Sie das Potenzial dieses

--> schnell wachsenden Milliardenmarkts

schon jetzt erkennen sollten! Laut Prognosen wird der gesamte Gaming-Markt 2022 – also in drei Jahren – bereits auf einen Umsatz von 230 Milliarden US-Dollar angewachsen sein! Und davon werden auch die Esports profitieren, deren Umsatz

--> bis 2021 auf mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar ansteigen wird!

Und das so schnell, wie die E-Sportfans weltweit mit jedem Jahr zahlreicher werden. Typischerweise sind sie jung (< 35 Jahre), männlich sowie bereit,

--> für ihre Leidenschaft allein oder in Teams viel Geld auszugeben!

Auch diese Zahlen sind der klare Beweis für die Dynamik, das Wachstum und die Rentabilität der Branche:

2018 gaben die Verbraucher 43,4 Milliarden US-Dollar für Videospiele und Videospielhardware aus. Noch gar nicht mitgerechnet sind die Online-Verkäufe, ein weiter stark wachsender Vertriebsweg der Zukunft, über den jetzt schon die Mehrzahl der Spiele verkauft wird.

Im Durchschnitt geben Millennials 112 US-Dollar im Monat für Videospiele und Spieleinhalte aus.

Der Umsatz mit Esports wird laut Newzoo, einem Analyseunternehmen der Spielebranche, in diesem Jahr voraussichtlich über 1 Milliarde US-Dollar betragen. Das ist dank hochgefahrener Werbeumsätze, Sponsoring sowie Einnahmen aus Medienrechten ein Zuwachs von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr!

50 Prozent der Zuschauer der größten Gaming Events kommen aus Asien, die laut einer Prognose bis zu 9 Milliarden Stunden im Jahr 2021 zuschauen werden. Bereits, die laut einer Prognose bis zu 9 Milliarden Stunden im Jahr 2021 zuschauen werden.

Kein Wunder, dass inzwischen auch das Koop-Survival-Spiel Fortnite nach vielen Entwicklungsstufen („Seasons“) weltweit zum Event und für den Herausgeber Epic Games zum Milliarden-Kassenschlager (laut Insidern 2018er-Gewinn: 3 Milliarden US-Dollar) geworden ist.

Ihr Einstieg in die Milliarden-Boombranche der Zukunft

Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, in dieser

--> Boombranche des E-Sport und E-Gaming

bei einem der ersten Börsengänge in diesem Sektor zu investieren, nämlich in das erst kürzlich mit insgesamt 77,69 Millionen Aktien in den Handel gegangen.

--> kanadisch-amerikanische Unternehmen New Wave Esports Corp.!

Es hat Führungsteams in Toronto, Ontario sowie Los Angeles, Kalifornien, und versteht sich vor allem als Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich E-Sport. New Wave Esports (WKN: A2PUE7 | ISIN: CA64913E1016) organisiert aber auch Torunaments und unterstützt entsprechende Sportorganisationen, Teams, Veranstaltungen, Plattformen, Tools sowie Technologieinnovatoren mit Kapital und Service. Gerade durch die Beteiligung an dauerhaft nachhaltigen Konzepten (Infrastruktur und Organisation) will es aber zukünftig das Geld der Anleger breiter gestreut verwenden und sich so etwas unabhängiger vom Modetrend „Games“ aufstellen. Das zeigt auch das aktuelle Beteiligungsportfolio:

Das Medienproduktions- und Event-Unternehmen EMG-Even Matchup Gaming (18 % Anteil; Option: 49 %): Von dem Event-Unternehmen werden über 80 Events pro Jahr „für die breite Masse“ veranstaltet, oft große Turniere mit mehr als 2.000 Teilnehmern.

(18 % Anteil; Option: 49 %): Von dem Event-Unternehmen werden über 80 Events pro Jahr „für die breite Masse“ veranstaltet, oft große Turniere mit mehr als 2.000 Teilnehmern. Eine anteilige Beteiligung an der E-Sport Organisation Tiidal Gaming, die mit dem



--> Team Lazarus eines der weltweit umsatzstärksten und Kanadas führendes E-Sport-Team

besitzt. Das Team ist bereits so erfolgreich, dass es allein in diesem Jahr in verschiedenen Wettbewerben Preisgelder von über 3,5 Millionen US-Dollar gewann!

Erfolgreiche Lazarus Team hat bereits Millionen US-Dollar an Preisgeldern gewonnen. Quelle: New Wave Esports.

Die tägliche Fantasy-Sportwettenplattform PlayLine , die vom UFC-Mittelgewichts-Champion Michael Bisping und dem zweimaligen NBA-All-Star Roy Hibbert als Investor mitbegründet wurde.

, die vom UFC-Mittelgewichts-Champion Michael Bisping und dem zweimaligen NBA-All-Star Roy Hibbert als Investor mitbegründet wurde. Die 100-Prozent-Beteiligung am Softwareanwender und Technologieentwickler Thunderbolt CDG, welcher bereits Leistungen für über 40 Start-up-Unternehmen erbracht hat.

Gerade mit diesen Beteiligungen und seinem Know-how sieht New Wave Esports für sich in dieser Boombranche noch eine glänzende Zukunft vor sich: „Wir glauben, dass Esports und Wettkampf-Spiele die Zukunft des Lebensstils und der Unterhaltung sind. Wir spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung aller Aspekte der Branche für bestehende Fans, Spieler und verbundene Organisationen.“

Das Eisen ist heiß: So kann das Segment E-Sport, als Teil des Multimilliarden-Gaming Marktes bereits auf eine beachtliche Umsatzentwicklung in US-Dollar verweisen:

655 Millionen (2017)

906 Millionen (2018)

1,0 Milliarden (2019-Prognose)

3,2 Milliarden (2022-Prognose).

Schauen Sie, welches explosive Wachstum hier läuft:

Wer als Anleger mit einem überschaubaren Betrag in das gerade einmal mit rund 6,9 Millionen Kanada-Dollar (CA$) an der Börse (zum aktuellen Kurs 0,09 CA$) kapitalisierte Boombranchen-Unternehmen investiert, wird sich

--> alle Chancen in der nächsten Phase des Gaming-Wachstums

sichern. Machen Sie es also ein Stück weit wie das Fortnite-Team Lazarus: Kanadas Nr. 1 und das weltweit umsatzstärkste Team nutzt bereits jetzt die Gelegenheit, zieht durch die Lande und wird sich von Turnier zu Turnier bald auch die Preise der Zukunft holen!

Das Unternehmen ist erst seit Kurzem an der Börse. Der Aktienkurs ist bei diesen Aussichten äußerst attraktiv und Sie gehören zur ersten Generation von Anlegern, die frühzeitig auf den Boom des ESports Marktes aufmerksam wird und davon massiv profitiert.

Die Gelegenheit die Aktie, so günstig zu kaufen unter 10 Mio. CA$ Marktkapitalisierung, stellt unseres Erachtens eine seltene Chance dar.

In wenigen Wochen könnte die Aktie beim aktuellen Medien-Rummel zu diesem brandneuen Anlagethema viel höher notieren.

New Wave Esports (WKN: A2PUE7 | ISIN: CA64913E1016)

Die wichtigsten Infos zum Unternehmen finden Sie in der hier verlinkten Unternehmenspräsentation.

