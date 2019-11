Immer mehr Banken und Sparkassen erheben von Privatkunden negative Einlagezinsen. Doch Geldinstitute können sogenannte Verwahrentgelte nicht einfach über eine Änderung des Preisaushangs einführen. Vielmehr muss es nach geltender Rechtslage individualvertraglich vereinbart werden. Außerdem dürfen Banken keine Negativzinsen verlangen, wenn der Kunde bereits Kontoführungsgebühren bezahlt. Rechercheergebnisse der wallstreet:online-Redaktion.

Niels Nauhauser, Abteilungsleiter des Fachbereichs Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Jedem Euro, den die Banken an die EZB abführen, steht noch immer ein Gewinn in Höhe von etwa neun Euro gegenüber, wie ein Blick in die Bilanzen zeigt. Die Zinspolitik der EZB scheint den Banken nur als Vorwand zu dienen, um Akzeptanz für Preiserhöhungen zu schaffen. Ein direktes Durchreichen dieser Kosten an die Kunden scheitert im Übrigen schon an rechtlichen Hürden. Verwahrentgelte müssen die Institute individuell vereinbaren, über eine Änderung im Preisaushang können entsprechende Entgelte nicht so einfach eingeführt werden. Gegen negative Zinsen und die Verrechnung von negativen Zinsen in bestimmten Verträgen der Kreissparkasse Tübingen und der Volksbank Reutlingen sind wir bereits erfolgreich gerichtlich vorgegangen. Wir werden das Verhalten der Institute daher weiter kritisch beobachten und im Interesse der Verbraucher gegebenenfalls weitere rechtlichen Mittel prüfen.“