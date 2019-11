Marriott International - der Hotel-Konzern zeigt Flagge!

Breakout - Tradingstrategie



Symbol: MAR ISIN: US5719032022

Rückblick: Marriott International betreibt unter anderem die Luxus Hotel-Marken The Ritz-Carlton, St. Regis, und Sheraton. Homesharing verändert die Nächtigungsbranche. Der Hotel-Riese will den Homesharing Markt nicht kampflos Airbnb überlassen. Mit Homes & Villas hat Marriott ein zusätzliches Angebot geschaffen, dass sich von den Hotel-Angeboten abhebt. Wenn es Marriott gelingt, damit am Homesharing Markt Fuß zu fassen, sollte dies insgesamt zu mehr Nächtigungen und damit mehr Umsatz führen.