Die Talfahrt der globalen Cannabis-Industrie - Echte Krise oder Chance

Zierenberg (ots) - Seit März 2019 befinden sich die globalen Cannabis Aktien ineinem kontinuierlichen Abwärtstrend und nehmen dem globalen Cannabis Sektor >40%des Kapitals ab. Seit dem Jahr 2016 handelt es sich hierbei um die längstePeriode eines draw downs. Erste Anzeichen deuten auf eine mögliche Trendwendehin.Pro:- Pharma: GW Pharma (Epidiolex) erlangt Zulassung für den US-Amerikanischen und europäischen Markt- Pharma: >500 klinische Studien aktuell weltweit- Recht: Mexiko und Luxembourg befinden sich im vollumgänglichenLegalisierungsprozess- USA: DEA bewertet in naher Zukunft die Einstufung von Cannabiserneut- EU: Novel-Food Regelung steht auf Bundesebene der USA und Europabevor- DE: Kontinuierliche Steigerung der Medical Cannabis Verschreibungenfür Patienten in Deutschland- Finanz: Leihgebühren auf Aktien für Short-Seller massiv gestiegen(teils >20%)- DE: Erste Medical Cannabis Ernte von Aphria Inc. in Deutschland(Neumünster) 2020 erwartet- USA: Nutzhanf auf US-Bundesebene 2019 erstmals legal undflächendeckend ausgerollt- Finanz: Günstigstes Marktniveau seit 2016- DE: Hanf ist bei den deutschen KMU`s und der Gesellschaftangekommen: Ritter, Saitenbacher, Heilbrunner, Leibniz- Bahlsen,Kneipp etc., platzieren erfolgreich ihre Hanfprodukte- Global: Der vielfältige Bio-Rohstoff Hanf trifft, als einer derschnellst wachsenden Pflanzen unseres Planeten, den aktuellenZeitgeistKontra:- CA: Betrugsvorwürfe und Lizenzverstöße einzelner CannabisUnternehmen stören das Vertrauen der Investoren- USA: Vape Krise und Tote wurden in Zusammenhang mit Cannabisgebracht - wahrscheinlichere Ursachen sind Vitamin E und Plagiate- CA: Cannabis Sektor möglicherweise immer noch überbewertet- CA: Bei fortlaufender Krise möglicherweise Finanzierungsengpass- CA: Verzögerung bei der Umsetzung von Cannabis 2.0- Finanz: Der große Hype scheint abgeflacht zu sein- Finanz: Institutionelle Short Seller erstmals im Cannabis Sektoraktiv- USA: FDAs Zulassung für CBD steht noch aus- Global: Infrastruktur der Absatzmärkte nicht ideal ausgebautPro und Kontra spiegeln wunderbar das Verhalten junger Märkte und den Einsatzvon spekulativem Wagniskapital dar. Die unterschiedlichen Szenarien sind so auchfür die hohe Volatilität (bis zu 50%) des globalen Cannabis Sektorsverantwortlich und locken institutionelle Shortseller (Spekulation auf fallendeAktienkurse) an, welche ihre Positionen selbstverständlich auch auf Long(steigende Aktienkurse) drehen können.Fazit (Daniel Stehr, Geschäftführer der ws-hc Stehr & Co. Hanf Consulting UG):