Der DAX bietet nichts Neues und bewegt sich seit über einer Woche seitwärts. Man sieht, er pendelt um die 13200, die im Wochenchart wichtig ist. In diesem Bereich haben viele Anleger Verkaufspositionen, die erst aufgekauft werden müssen, bevor er weiter steigen kann. Interessant ist im Wochenchart auch die obere grüne Trendlinie, denn sollte die mit der blauen Seitwärtstrendlinie zusammentreffen und der DAX genau an dem Kreuzwiderstand sein, ergibt das einen starken Widerstand. Ein Überschreiten, wäre fast negativ, da der DAX dann in einen noch steileren Aufwärtstrend übergehen würde. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.