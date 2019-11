Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat den heutigen Handelstag horizontal gestaltet und bleibt oberhalb des Mindestziels für den Abschlussvorboten in der Jahresendrallye. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation entweder noch die lila A der grünen Y der orangenen B/X oder bereits die grüne B der orangenen Y. Dabei läge der Zielbereich der orangenen B/X zwischen 13600 und 14696 und der Zielbereich der grünen B der orangenen Y unterhalb 13600.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die lila A bzw. grüne B bildet ein Zigzag-X-Flat (bisher 13308; rote W=12452, überschiessende rote X=11264, laufende rote Y bisher 13308).Die rote Y kann mit blauer a=12495, blauer b=11823 (in DB-/L&S-Indikation am Oktober-Feiertag) sowie blauer c (bisher 13308) gezählt werden.Die blaue c der roten Y hat trotz einem sehr wackeligen Start als Jahresendrallye noch ordentlich Fahrt aufgenommen (orangene i=12152, orangene ii=12029 als Zigzag-X-Triangle, orangene iii bisher 13308). Die orangene iii kann als vollständiger Impuls mit hellgrüner i=12140, hellgrüner ii=12068, hellgrüner iii=12525, hellgrüner iv=12387, grauer i=12986, grauer ii=12793, grauer iii=13303, grauer iv=12141 und grauer v/hellgrüner v=13308 fertig gezählt werden. Das 23er Mindestziel der vermutlich bereits gestarteten orangenen iv (bisher 13137; hellgrüne a/w=13137, hellgrüne b/x bisher 13285, eventuell gestartete hellgrüne y) liegt bei 13006 (hellgrüne Fibos) und die orangene v sollte die Jahresendrallye noch einmal über die Marke 13308 führen.Sollte der DAX ohne Rücklauf auf 13006 die orangene Alt: iii weiter fortsetzen, so kann bei 13137 auch eine graue Alt: ii oder Alt: iv gezählt werden. In diesem Fall wäre der Start der orangenen iv zeitlich und preislich nur etwas aufgeschoben (orangener Pfad).Nach Abschluss der blauen c/roten Y/lila A bzw. grünen B steht ein Rücklauf unterhalb der hellblauen 0-b-Linie (derzeit bei 1173x) zur lila B (Hauptvariante; blauer Pfad) bzw. orangenen C/Y unterhalb 10648/10636 (Nebenvariante; grauer Pfad) an. In der Hauptvariante sollte spätestens die lila C ein neues Allzeithoch erreichen.Fazit:Der DJI hat mit dem Erreichen der Marke 27848 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und ist in das Kürprogramm eingestiegen. Die untergeordneten Wellenebenen im DJI lassen vor dem abschliessenden Hoch noch einmal einen deutlichen Einbruch erwarten. Der DAX scheint vor seinem Abstieg zur Marke 10648/10636 ein weiteres Allzeithoch in der seit April 2015 laufenden bullischen Korrektur anzustreben, wobei es auch hier vorgängig noch einmal zu einem stärkeren Rücklauf kommen sollte.