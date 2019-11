Tripadvisor - Urlaubsbranche verzeichnet Umsatzeinbruch! Nächster 30 % Downmove voraus?

Tripadvisor fällt von Jahrestief zu Jahrestief, schlechte Quartalszahlen beschleunigen den Ausverkauf!

Symbol: TRIP ISIN: US8969452015

Rückblick: Tripadvisor ist ein Urlaubsvergleichportal, auf dem sich monatlich bis zu 460 Millionen User über Hotels, Flüge, Aktivitäten und Restaurants informieren. Der Konzern wurde 2000 gegründet, gehörte zwischenzeitlich zum InterActiveCorp Konzern, zu dem auch Expedia gehörte und wurde 2011 als separates, eigenständiges Unternehmen herausgelöst und ist seitdem an der Nasdaq Börse gelistet. Mit inzwischen 3.800 Mitarbeitern, die aus der Unternehmenszentrale in Needham, Massachusetts heraus arbeiten, wird ein Jahresumsatz von 1,6 Mrd. USD erwirtschaftet, was unter dem Strich zu einem Überschuss von 118 Mio. USD führt. Trotz alledem befindet sich die Aktie seit November 2018 auf Talfahrt und musste vom Hoch über 50 % Wertverlust verkraften. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal enttäuschten ebenfalls mit einem 20 % unter den Erwartungen liegenden Gewinn, der Umsatz fiel zum Vorjahresquartal um 6,6 % und so beschleunigte sich der Abverkauf der Aktie erneut. Aktuell konsolidiert der Wert an der langfristigen massiven Unterstützung bei 29,41 USD, trotz diesem niedrigen Niveau sind weit und breit keine Käufer in Sicht und ein weiterer Abverkauf droht.