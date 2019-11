In unserer Kommentierung vom 29.10. fassten wir die charttechnische Lage wie folgt zusammen. „[…] Ein Blick auf den oberen 6-Monats-Chart offenbart die spannende Konstellation. Zwei Chartmarken sind hierbei aus unserer Sicht von Bedeutung. Auf der Unterseite ist es die bereits angesprochene Marke von 20,0 US-Dollar, die nun tunlichst nicht mehr unterschritten werden sollte und auf der Oberseite ist es der Bereich von 25,0 US-Dollar. Diese Zone hat sich über die vergangenen Wochen eine hohe Relevanz erarbeitet. So scheiterten bereits mehrere Versuche, diese Hürde signifikant zu überspringen. […]“

Die Aktie des Cannabis-Produzenten ergeht sich bereits seit längerer Zeit in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Daran änderte sich auch nichts, als es im Cannabis-Sektor turbulent wurde und Schwergewichte wie Aurora Cannabis oder auch Canopy Growth jüngst noch einmal ordentlich Federn lassen mussten. Dabei sollte man die Tilray-Aktie in Anbetracht der zuletzt vermeintlich stabilen Entwicklung nicht in eine Art Komfortzone verorten. Hierzu genügt ein Blick auf die vorherigen Kursverluste.

Mitte November legte auch Tilray aktuelle Quartalsergebnisse vor. Umsatzseitig wusste das Unternehmen durchaus zu überzeugen, allerdings blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. In Zahlen ausgedrückt: Der Gesamtumsatz belief sich im dritten Quartal 2019 auf 51,101 Mio. US-Dollar (Nettoumsatz 48,2 Mio. US-Dollar). Zum Vergleich. Im zweiten Quartal betrug der Gesamtumsatz 45,904 Mio. US-Dollar (Nettoumsatz 42,0 Mio. US-Dollar). Das Unternehmen konnte in puncto Umsatz Q3/2019 die Erwartungen des Marktes im Großen und Ganzen erfüllen. Auf der Ergebnisseite gelang das nicht. Tilray Inc. wies einen Nettoverlust in Höhe von -35,7 Mio. US-Dollar oder EPS -0,36 US-Dollar aus. Damit verblieb der Nettoverlust auf dem Niveau des zweiten Quartals.

Die Zahlen gaben keine neuen Impulse. Die wichtigen Begrenzungen bei 20,0 US-Dollar und 25,0 US-Dollar hatten somit auch zuletzt Bestand. Die Situation im Cannabis-Sektor ist unverändert angespannt und von Nervosität geprägt. Bis auf weiteres erwarten wir in Bezug auf Tilray die Fortsetzung der aktuellen Schiebezone. Nachhaltige charttechnische Signale sind erst mit dem Verlassen der aktuellen Range zu erwarten. Zudem wäre aus unserer Sicht eine Neubewertung der Lage für beide Ausbruchsszenarien erforderlich.