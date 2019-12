Doch Kalamazoo hat noch weitere Eisen im Feuer, zu denen die Goldprojekte DOM’s Hill, Marble Bar und The Sisters in der Region Pilbara im Bundesstaat Western Australia gehören. Und von DOM’s Hill meldet das Unternehmen heute die Entdeckung weiterer Goldnugget-Vorkommen!



Quelle: Kalamazoo Resources

Sowohl auf DOM’s Hill als auch auf Marble Bar hatte Kalamzoo bereits erste Metalldetektor- und Geländeuntersuchungen vor- und nachfolgend Boden- und Gesteinsproben entnommen, nachdem man zuvor ermutigende Goldgehalte in Bodenproben entdeckt hatte. Laut CEO Luke Reinehr stützt die Entdeckung weiterer Goldnuggets das Potenzial auf eine epigenetische Goldmineralisierung in diesen Gebieten.

Kalamazoo ist in diesem Gebiet übrigens nicht allein unterwegs. Auch Gesellschaften wie Calidus (ASX: CAI) auf dem Klondyke-Projekt in der Nähe von Marble Bar haben mit fortgesetzten Goldentdeckungen und Entwicklungsarbeiten die weiträumige Höffigkeit der Region Eastern Pilbara laut Herrn Reinehr immer wieder hervorgehoben. Dies stärke das Vertrauen, dass die fortlaufende Goldexploration des Unternehmens in diesem Gebiet über ein hervorragendes Entdeckungspotenzial verfüge, so der Kalamazoo-CEO weiter.

Erste Ergebnisse aus Victoria noch vor Weihnachten erhofft

Von dem Hauptprojekt des Unternehmens Castlemaine in Victoria, wo derzeit ein 10.000 Bohrmeter umfassendes Kernbohrprogramm stattfindet meldet Kalamazoo „sehr gute Fortschritte“. Wie Herr Reinehr erläuterte, wurde die erste Bohrung, die bis in eine Tiefe von 485 Metern führte, bereits abgeschlossen und die zweite Bohrung hat schon jetzt eine ähnliche Tiefe erreicht. Das Unternehmen geht davon aus, noch vor der kurzen, geplanten Weihnachtspause insgesamt vier Bohrungen fertiggestellt zu haben. Bis dahin, hofft man, sollten auch erste Analyseergebnisse vorliegen. Das hängt allerdings von den Bohrfortschritten und den verfügbaren Kapazitäten des Analyselabors ab.

In Bezug auf die Goldprojekte in Western Australia wird Kalamazoo als nächstes jetzt den Goldgehalt in den Ergebnissen der Boden- und Gesteinssplitterproben aus dem Goldprojekt Marble Bar überprüfen und dann das Potenzial auf alle Goldvererzungstypen basierend auf den Ergebnissen der Arbeiten mit Metalldetektoren auf DOM‘s Hill bewerten. Das Unternehmen bewertet gleichzeitig das Potenzial auf andere Metalle z. B. Nichtedelmetallvererzung im Liegenschaftspaket. Im Anschluss daran und basierend auf den Resultaten dieser Bewertungen, wird Kalamazoo abwägen, welche Programme und Optionen zur Steigerung des Wertes der Pilbara-Projekte sinnvoll sein könnten.

Die australischen Anleger bewerteten die heutigen Neuigkeiten sehr positiv und schickten die Kalamazoo-Aktie um fast 8% nach oben. Auch wir sehen die Entwicklung in Western Australia als positiv und sehr spannend, betrachten sie aber mehr als mögliches Tüpfelchen auf dem i. Das wirkliche, große Potenzial sehen wir in dem Versuch des Unternehmens in Victoria, „die nächste Fosterville-Mine“ zu entdecken.

Auf der Edelmetallmesse 2019 in München führten wir dazu ein Gespräch mit Herrn Reinehr:

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.

