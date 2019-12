Stimmung in der Eurozone insgesamt aber noch gedämpft

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das finale Ergebnis des Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone im November wurde vom veröffentlichenden Markit-Institut um 0,3 auf 46,9 nach oben revidiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der zweite Anstieg in Folge (September: 45,7, Oktober: 45,9) lasse darauf hoffen, dass der nun seit fast zwei Jahren andauernde Abwärtstrend bei dem Sentimentindikator seit dem Umfragehoch vom Dezember 2017 gestoppt sei. [ mehr