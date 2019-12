mainvestor GmbH / KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds zeichnet 5 Mio. Euro der neuen 7,50% PREOS-Wandelanleihe

- "7,50%-Wandelanleihe von PREOS stufen die KFM-Analysten als ,attraktiv' ein und vergeben 4 Sterne"

- "Besonderer Mehrwert im PREOS-Geschäftsmodell und wahres Gold durch umfangreiche Datenbank"

- "Zugang zu extensiver Immobilien-Pipeline, um Immobilienportfolio schnell und großvolumig auszubauen "





Datum 3.12.2019



Hintergrund:



Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Dieser bietet für private und institutionelle Investoren eine breite Streuung des Investments. Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wird von Morningstar mit 5 von 5 Sternen beurteilt und gehört laut GBC Research zu den "Hidden Champions Fonds".





mainvestor Company Talk sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden der KFM Deutsche Mittelstand AG, Hans-Jürgen Friedrich, über die Wandelanleihe der PREOS Real Estate AG (WKN: A254NA) und die Hintergründe der Beteiligung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS an der Emission der PREOS-Wandelanleihe in Millionenhöhe.



mainvestor: Herr Friedrich, der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich an der Emission der PREOS-Wandelanleihe beteiligt. Könnten Sie bitte kurz die Hintergründe dafür erläutern?