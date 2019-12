Im Handel am Dienstag kommen einige Aktien an der Frankfurter Börse wieder unter Druck - so auch die Klöckner Aktie. Das Papier hat seit dem Verlaufshoch vom 26. November bei 5,99 Euro ohnehin bereits eine kleine Serie mit negativen Tagen hingelegt, der heute ein weiterer zugefügt werden dürfte. Aktuell notiert der Aktienkurs des Duisburger Stahl-Konzerns mit 3,25 Prozent im Minus bei 5,51 Euro - das liegt nur knapp oberhalb des ...