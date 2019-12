Disclaimer:

Die lila A bzw. grüne B bildet ein Zigzag-X-Flat (bisher 13375; rote W=12452, überschiessende rote X=11264, laufende rote Y bisher 13375). Die rote Y kann mit blauer a=12495, blauer b=11823 (in DB-/L&S-Indikation am Oktober-Feiertag) sowie blauer c (bisher 13375) fertig gezählt werden. Die blaue c der roten Y verläuft als vollständiger Impuls mit orangener i=12152, orangener ii=12029 als Zigzag-X-Triangle, orangener iii=12814, orangener iv=12602 und orangener v=13375, dessen Abschluss durch das erneute Tief unterhalb 12952 auch bestätig ist. Damit ergeben sich folgende Szenarien:Jahresendrallye ist bereits beendet (Hauptvariante, blauer Pfad)Nach dem Ende der blauen c/roten Y/lila A bzw. grünen B steht ein Rücklauf unterhalb der hellblauen 0-b-Linie (derzeit bei 1181x) zur lila B (Hauptvariante; blauer Pfad) mit 38er Mindestziel (derzeit bei 12129 – rote Fibos) bzw. orangenen C/Y unterhalb 10648/10636 (Nebenvariante; grauer Pfad) an. In der Hauptvariante sollte spätestens die lila C ein neues Allzeithoch erreichen.Jahresendrallye wird fortgesetzt (Nebenvariante, orangener Pfad)Die blaue c hat bei 13375 erst ihre orangene Alt: i/a markiert. Die orangene Alt: ii/ b (bisher 12926) hat bereits das 23er Mindestziel 13009 (hellgrüne Fibos) hinter sich gelassen und könnte damit jederzeit mit der orangenen Alt: iii den Weg in Richtung Allzeithoch fortsetzen.Jahresendrallye pausiert (Nebenvariante, hellgrüner Pfad)Die rote Alt: Y hat bei 13375 die blaue Alt: a abgeschlossen. Die blaue Alt: b sollte zumindest das 38er Mindestziel 12568 (graue Fibos) erreichen und dabei idealerweise auch die graue 0-b-Linie (derzeit 1251x) aus dem Spiel nehmen. Die blaue Alt: c wird dann oberhalb 13375 die rote Alt: Y als Winter- oder Frühlingsrallye vervollständigen.Fazit:Der DJI hat mit dem Erreichen der Marke 27848 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und ist in das Kürprogramm eingestiegen. Die untergeordneten Wellenebenen im DJI lassen vor dem abschliessenden Hoch noch einmal einen deutlichen Einbruch erwarten. Der DAX scheint vor seinem Abstieg zur Marke 10648/10636 ein weiteres Allzeithoch in der seit April 2015 laufenden bullischen Korrektur anzustreben, wobei es auch hier vorgängig noch einmal zu einem stärkeren Rücklauf kommen sollte.