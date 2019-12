flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex notierte am Mittwoch zum Xetra-Handelsende mit einem kräftigen Kursplus von 1,16 Prozent bei 13.140,57 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,02 Mrd. Euro. Auch bei den restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes ging es bergauf. Den stärksten Kurszuwachs konnte der Madrider Ibex35 verbuchen, der um 1,48 Prozent auf 9.270,80 Punkte anstieg. Der EuroStoxx50 kletterte um 1,36 Prozent auf 3.660,02 Zähler. Das Hü-und Hott-Spiel an der Börse in Bezug auf negative und positive Meldung zum Stand der Verhandlungen in Sachen USA-China-Phase-1-Deal geht unvermindert weiter. Am Mittwoch war es mal wieder ein positiv gezeichnetes Bild und man kaufte sich in eine mehr als nur solide Erholungsbewegung seit der Xetra-Eröffnung hinein. Auch eine Reihe volkswirtschaftlicher Daten spielten den Bullen in die Hände, in diesem Fall waren es die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor für den Monat November. Die Daten für Deutschland (51,7 anstatt erwarteter 51,3 Punkte), die Eurozone (50,6 anstatt der erwarteten 50,3 Punkte) und vor allem die der USA mit einem Einkaufsmanagerindex von Markit mit 51,6 punkten und einem ISM-Einkaufsmanagerindex mit 53,9 Punkten trugen insgesamt zu einem sich festigenden Aktienmarkt diesseits und jenseits des Atlantiks bei. An der Wall Street beendeten die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 den Handelstag ebenfalls durchweg mit Kursgewinnen. Der marktbreite S&P500 konnte mit einem Kurszuwachs von 0,63 Prozent auf 3.112,76 Punkten am stärksten ansteigen.

Am heutigen Donnerstag wurde am Morgen um 08:00 Uhr bereits der Auftragseingang der Industrie für Deutschland im Oktober ausgewiesen. Im weiteren Verlauf des Vormittags wird man den Oktober-Einzelhandelsumsatz für die Eurozone, sowie das BIP für die Eurozone im dritten Quartal und die Daten in Bezug auf die Beschäftigung in der Eurozone für das dritte Quartal publizieren. Das OPEC-Treffen findet ebenso ab 11:00 Uhr statt. Aus den USA werden um 14:30 Uhr die Oktober-Handelsbilanz und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Woche, sowie um 16:00 Uhr der Auftragseingang der Industrie im Oktober und der Auftragseingang für langlebige Güter im Oktober veröffentlicht. Von der Unternehmensseite berichten die US-Konzerne Kroger, Dollar General, Brown Forman, Korn Ferry, Guidewire, The Cooper Companies, Zoom Video Communications, Ulta Beauty und Cloudera von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Mittwoch mehrheitlich Kursgewimme auf. Die US-Futures gaben jedoch allesamt leicht nach. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.145 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,16 Prozent mit 13.140,57 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 19. November 2019 bei 13.374,27 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 03. Dezember 2019 bei 12.927,07 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.203/13.269 und 13.374 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.496/13.545 und 13.651 Punkten auszumachen. Das Rekordhoch vom 23. Januar 2018 von 13.596,89 Punkten wäre als ein weiteres Ziel der Bullen zu nennen. Die Unterstützungen kämen bei 13.098/13.033/12.992 und 12.927 Punkten in Betracht.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...